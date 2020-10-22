دي مايو: الحوار السياسي خطوة مهمة لتحديد المستقبل المؤسسي لليبيا

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، الخميس، على أهمية دعم الحل السياسي للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة في إطار عملية برلين من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وشدد دي مايو خلال كلمة له عبر الدائرة المغلقة خلال اجتماع لوزراء خارجية 5+5 برئاسة مشتركة تونسية مالطية، على دعم إيطاليا من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا من خلال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف.

وقال دي مايو إن إطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي- الليبي خطوة مهمة لتحديد المستقبل المؤسسي لليبيا وفق نهج شامل.

وأوضح دي مايو أن هناك اهتمام خاص من إيطاليا لقضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك ليبيا ومنطقة الساحل والإرهاب ومكافحة تدفقات الهجرة غير شرعية

وأضاف دي مايو أن بلاده مهتمة باستقرار وتنمية منطقة البحر المتوسط، مؤكدا على المساهمة الإيجابية لمجموعة دول جوار (5+5) لغرب المتوسط في التعاون.

من الجدير بالذكر أن اجتماع دول (5+5) لغرب المتوسط يضم كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال على الضفة الشمالية، وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا على الضفة الجنوبية للمتوسط.

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