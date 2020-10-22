ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ غات |

22 October, 2020

اطلع المجلس البلدي غات في زيارة إلى مطار غات الدولي، على مدى جاهزيته في ظل استئناف عودة الرحلات الجوية بينه وبين باقي المطارات الليبية في الفترة المقبلة.

وتم تفقد تجهيزات التعامل مع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد من الفرق الطبية الموجودة بالمطار، ونقاط التباعد الاجتماعي وجاهزية المهبط، وكذلك المولدات الكهربائية البديلة وأجهزة المناولة وتشغيل الطائرات، وذلك في إطار المساعي المبذولة للتواصل مع شركات الطيران المحلية وإدارة الطيران القابضة.