«خارجية الوفاق» تتواصل مع نظيرتها التونسية لبحث أزمة المعابر الحدودية

نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، عن وزارة الداخلية في الحكومة، أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، استقبل وكيل الوزارة للشؤون الفنية محمود التليسي، الذي يترأس وفد الوفاق المشارك في الاجتماع «التونسي- الليبي» لمناقشة السبل والآليات الكفيلة بتسهيل حركة التنقل سواء للأشخاص أو الحركة التجارية على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين.

وزعم البيان الصادر عن «خارجية محمد سيالة»- ونقلته وسائل الإعلام- أن الوزير التونسي أكد عزم بلاده على دفع التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين في كل المجالات، مُشدّدا على الإرادة التي تحدو الجانب التونسي على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد من التطوير والتعاون.

وكان وفد حكومة الوفاق، برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية مدير الإدارة العربية ومدير التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة، قد عقد اجتماعا موسعا مع الجانب التونسي برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفطي.

وبحسب البيان فإن الاجتماع خصص للتداول حول عدد من القضايا والحلول العملية الكفيلة باستعادة حركة التنقل الطبيعية للأفراد والبضائع بين البلدين، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة من كلا الجانبين.