بوريطة يؤكد استعداد المغرب لمواصلة دعمه لليبيين لحل الأزمة

أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، استعداد بلاده الدائم لمواصلة تقديم الدعم لليبيين في البحث عن حل للأزمة، من خلال حوار ليبي ليبي، بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وقال بوريطة في إيجاز صحفي أمس إن اتفاق الصخيرات الذي وقعه الليبيون في المغرب هو أرضية لا يمكن تغييبها في أي اتفاق، ولا بديل عنه، مشيرا إلى أنه يمكن أن يطور وأن يضاف إليه، لكنه يظل هو الذي يمنح الشرعية لأي اتفاق، في إطار التطورات التي لحقت بالحوار بعد ذلك، سواء على مستوى المبادرات المختلفة أو على مستوى قرارات مجلس الأمن التي يؤيدها المغرب، حسب قوله.

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