أحمد فرج الله يكشف أسباب توقف ارسال الأطفال للعلاج بالخارج

تقرير:ابتسام اغفير /تصوير : فاتح مناع |

22 October, 2020

كانوا 27 طفلا من الأطفال المرضى بالأورام حين تم تجهيز إجراءات السفر بهم لتقلي العلاج بدولة الأردن الشقيق غير ان أحدهم توافه الله ولم تسمح له الموت بفرصة لركوب أول طائرة تقلع من مطار بنينا بمدينة بنغازي متجهة إلى مطار الملكة علياء بالأردن بعد إغلاق دام لأكثر من ثمانية أشهر شلت فيه حركة الطيران على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

الرحلة جاءت بناء على المساهمة التي تقدمها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لمعالجة هؤلاء الأطفال، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، وبإشراف مباشر من مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي.

هذه الرحلة بعثت الأمل في قلوب الكثير من الأطفال فهل ستكون هناك رحلات مماثلة قريبا؟ وكيف تم تسيير هذه الرحلة خاصة في ظل الأوضاع والإجراءات المشددة في العالم مخافة انتشار فيروس كورونا، رئيس لجنة العلاج بالخارج بمستشفى الأطفال بنغازي السيد أحمد فرج الله تحدث الينا بالخصوص قائلا:في البداية أود ان أوضح واجيب عن بعض التساؤلات لمجموعة من أولياء الأمور الذين لم يسافر أبنائهم في هذه الرحلة، في الفترة الماضية تم تكليف لجنة من القيادة العامة للوقوف على احتياجات مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي من نقص أدوية ومعدات وما يحتاجه من صيانة وغيرها، وأثناء مرور اللجنة على أقسام المستشفى مروا بقسم أمراض الدم وشاهدوا حال الأطفال، تأثر أعضاء اللجنة بشدة بسوء حالهم نعم تأثروا بجميع الأقسام وتعاطفوا مع الأطفال ولكن أمراض الدم وضعهم مختلف فالمرض بدأ ينهش أجسادهم الصغيرة، وحينها تسالوا عن سبب عدم ارسالهم للعلاج بالخارج فأخبرتهم بأن الوضع ليس خاص بليبيا الوضع عالمي فكورونا شل العالم، و أغلقت الدول حدودها فكان من الصعب ارسالهم للعلاج.

وبعد ذلك جاءت تعليمات من القيادة العامة من أجل تسيير هذه الرحلة لعلاج الأطفال الذين تستدعي حالتهم بشدة السفر فتم اختيار 27 طفلا بناء على التقارير الطبية التي أعدها مستشارون وأطباء مختصون من ذوي الكفاءة العلمية وتم بعد ذلك عرض هذا التقرير على لجنة استشارية مشكلة بموجب قرار من مدير عام المستشفى، وبعد ذلك تم احالته إلى وزير الصحة الذي أصدر قرار علاجهم بالخارج.

ويضيف فرج الله بأن: اللجنة الاستشارية هي من تقرر على حسب حالة المريض من يحتاج للعلاج في الخارج، ومن تكون حالتهم مستعصية خاصة أولئك الذين يولدون بموت الخلايا الدماغية، فمن الصعب علاجهم.

ويقول أحمد عن اتفاقية العلاج بالأردن: وقعنا اتفاقية عام 2017 م وبموجبها تم علاج 137 طفلا، وهناك اتفاقية أخرى عام 2018 وبدأنا بإرسال من يحتاجون لزراعة النخاع، وكان عددهم 17 طفلا، كما وسعنا الاتفاقية، وحاولنا أن نحتوي جميع الأطفال من مختلف أقسام المستشفى من جراحة، أمراض قلب، أمراض كلي، غدد، كل التخصصات، فأرسلنا 111 طفلا، ولكن للأسف توفي منهم سبع حالات.

ماذا عن العالقين بالأردن؟

يتواجد حاليا بالأردن 26 طفلا منهم من أنهى العلاج ولكن لم يتمكن من العودة بسبب مشكلة كورونا، ونحن نتحمل تكلفة اقامته هناك.

كيف تم التنسيق بينكم وبين المملكة الأردنية في استقبال الأطفال وكيف يتم التعامل معهم في ظل جائحة كورونا؟

تم التنسيق مع وزارة الداخلية الأردنية، ولجنة الازمات الأردنية، وهيأة الدفاع المدني الأردنية، بالإضافة إلى مركز الحسين الذي قدم خدمات كثيرة للشعب الليبي، من أجل استقبال الأطفال وتم الاتفاق بأن يخضع الأطفال وذويهم المرافقين لهم لإجراءات الحجر الصحي التي تمتد لفترة 14 يوما، قبل أن يذهبوا إلى المستشفى للعلاج تحسبا لوجود إصابات كورونا بينهم، وهذا إجراء طبيعي ومتبع في جميع دول العالم وقد تحملت لجنة العلاج تكلفة الحجر الصحي.

ألم يتم إجراء اختبار لهم هنا في ليبيا؟

نعم قمنا بإجراء اختبار كورونا هنا في ليبيا وظهرت النتائج سالبة، وأرسلتها لهم، لكن أيضا هناك سيتم إجراء اختبار لهم، وفعلا عند وصولهم للفندق، وبعد نزولهم من الطائرة تم تغيير كمامتهم وقفازاتهم وتم تعقيمهم ثم أقلتهم حافلة إلى الفندق الذي تم إجراء الاختبار فيه.

كلمة ختامية؟

يوجد في الأردن الآن 52 حالة 26 حالة موجودة من قبل، و 26 الآن من المفترض إنهم كانوا 27 ولكن أحد الأطفال توفاه الله، مستشفى الأطفال لديه المخصص المالي لتغطية تكلفة علاج هؤلاء الأطفال ، وتم إعداد الإجراءات الخاصة به و إرسالها إلى رئاسة الوزراء من أجل إكمال بقية الإجراءات، ونتمنى أن تتم على وجه السرعة لأنه لدينا 16 طفل يحتاجون الى زراعة نخاع و التي تبلغ تكلفتها حوالي 100 الف دولار امريكي، و لا يحتمل وضعهم التغيير، كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة العامة، و لجهاز الظواهر السلبية ،والجنود المجهولين الذين كانوا وراء تسيير هذه الرحلة وأتمنى أن يتم تسيير رحلات أخرى لآن الأطفال يحتاجون العلاج بشدة، وهناك دفعة أخرى منهم اجراءاتهم جاهزة ننتظر طائرة أخرى لتقلع بهم.