إحباط تهريب كمية من مخدر الحشيش وأنواع من الحبوب المهلوسة جنوب طبرق

أعلن المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، عن إحباط عملية تهريب لأنواع مختلفة من «الحبوب المهلوسة ومادة المخدر نوع حشيش اليوم الخميس» من قبل أفراد الأمن المتمركيزن ببوابة الـ100 جنوب المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أفراد بوابة الـ100 الواقعة جنوب مدينة طبرق التابعين لتمركزات منطقة طبرق العسكرية وكتيبة عمر المختار قاموا بمطاردة مركبتين رباعيتي الدفع أثناء محاولتهما تهريب «مادة من المخدر والحبوب المهلوسة» وتمكنوا من ضبط مركبة وحجزها وفرار الأخرى أثناء عملية المطاردة.

وذكر المكتب الإعلامي أن المركبة التي جرى حجزها عثر على متنها على «كمية من مادة الحشيش موضوعة ومخزنة في 3 حقائب بالإضافة إلى عدد (7) صناديق حبوب المهلوسة وعدد (3) بنادق نوع كلاشن كوف كانت بحوزتهم».

وأضاف المكتب الإعلامي أنه جرى «تشكيل لجنة مكونة من الاستخبارات والشرطة العسكرية بالإضافة إلى آمر بوابة الـ100 ومنطقة طبرق العسكرية للوقوف على عملية إعدام وإتلاف كافة المضبوطات» وذلك بناء على تعليمات «آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء سالم مفتاح الرفادي»، و«تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة رقم (69) لسنة 2015 والذي ينص في المادة (3) منه على إعدام المواد المسكرة والمخدرة وجميع المؤثرات العقلية التي يتم ضبطها من المهربين».

وأشار إلى أن هذه العملية الأمنية تأتي من ضمن المهام والمجهودات التي تقوم بها منطقة طبرق العسكرية بقيادة اللواء سالم مفتاح الرفادي “والتي من شأنها الضرب بيد من حديد ومحاربة كافة الظواهر السلبية وعمليات التهريب.

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