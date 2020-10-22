رئيس أرمينيا: تركيا تحاول تشكيل “شبكة شريرة” من المرتزقة والإرهابيين

اتهم الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، اليوم الخميس، تركيا بالتدخل المباشر في النزاع الدائر بين باكو ويريفان في إقليم قره باخ، مبينا أن أنقرة سعت لتشكيل “شبكة شريرة” ضد الأرمن بإرسال مرتزقة وإرهابيين من سوريا وليبيا.

وأوضح سركيسيان، في تصريح صحفي، أن بلاده تخوض حربا ضد الإرهاب الدولي الذي تدعمه تركيا بكل ما لديها من أسلحة، مشيرا إلى أن العدوان العسكري والتدخل التركي المباشر في نزاع قره باخ حقيقة مثبتة لا جدال فيها .

وأضاف سركيسيان أن الهدف الأساسي لهذا العدوان هو التطهير العرقي، لافتا إلى أنها السياسة التي اتبعتها الدولة العثمانية ضد الأرمن أوائل القرن العشرين.

وتواصل تركيا تأجيج التوتر في إقليم ناغورني قره باخ، حيث قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، أمس الأربعاء، إن بلاده لن تتردد في إرسال قوات وتقديم دعم عسكري لأذربيجان، إذا طلبت باكو ذلك، مضيفاً أنها لم تطلب ذلك بعد.

كان الرئيس الأرميني قال، الأربعاء، إنه إذا توقفت تركيا العضو في الناتو بأن تكون طرفاً في نزاع قره باخ فسيكون من الممكن التوصل إلى وقف إطلاق النار ومحادثات السلام.

يأتي ذلك فيما اجتمع الرئيس الأرميني، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بروكسل، لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال الرئيس الأرميني لبوريل إن تركيا تجلب الإرهابيين للمنطقة وهذا يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أعرب بوريل عن قلقه العميق إزاء استمرار الأعمال العسكرية، مشددا على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات في إطار مجموعة مينسك.

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