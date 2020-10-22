لودريان: هناك عوامل مواتية الآن لتحقيق السلام في ليبيا

قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، إن هناك 3 عوامل مواتية لتحقيق السلام في ليبيا، معتبرا أن هذه العوامل يمكن أن تتبلور في عملية إيجابية، ويجب أن تشارك فيها دول الجوار.

وأوضح لودريان، في كلمة له أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس، أن أول هذه العوامل هي الهدنة، من خلال وقف القتال في سرت والجفرة، داعيا الأطراف إلى الانتقال من الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف الوزير الفرنسي أن العنصر الإيجابي الثاني يأتي على الصعيد الاقتصادي، من خلال عودة إنتاج وتصدير النفط، ما يمثل تطورا إيجابيا من حيث إدارة عائداته بطريقة شفافة وعدم تحويلها إلى استجلاب المليشيات.

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