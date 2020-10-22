الجرندي: تونس تدعم التوصل لحل سياسي دائم للأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الخميس، على دعم بلاده لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها من خلال حوار ليبي- ليبي برعاية الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأعرب الجرندي، في كلمة له عبر الدائرة المغلقة خلال اجتماع لوزراء خارجية 5+5 لدول غرب البحر المتوسط برئاسة مشتركة تونسية مالطية، عن ترحيب تونس بنتائج الحوار الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة من أجل عودة بناء الثقة بين مختلف الأطراف الليبية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، إن المشاركين في اجتماع وزراء خارجية 5+5 لدول غرب المتوسط برئاسة مشتركة تونسية مالطية أعربوا عن ترحيبهم بالمفاوضات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية المقرر عقدها في تونس 9 نوفمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية 5+5 لدول غرب المتوسط أكدوا على أهمية مشاركة دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية و ضرورة دعم مفاوضات 5 + 5 من أجل حل الأزمة الليبية.

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