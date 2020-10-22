وزارة العدل تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي دعم العدالة الجنائية في ليبيا

ترأس مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل اجتماعاً موسعًا اليوم الخميس مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “اليوبام” لمناقشة المشاريع وبرامج التعاون في مجال دعم نظام العدالة الجنائية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن المشاركين في الاجتماع استعرضوا المشاريع المزمع تنفيذها والمواعيد المحددة لها وآلية تنفيذها عن بعد أو بالحضور المباشر وفقاً لما تتطلبه ظروف التعامل مع جائحه (كوفيد- 19) والقيود المترتبة على التنقل والسفر.

وضم الاجتماع عدداً من الهيئات والجهات المستهدفة ببرامج الدعم والتعاون، ومنها المعهد العالي للقضاء، ومركز الخبرة القضائية والبحوث، وإدارة المحاماة العامة، وإدارة القانون ووحده تمكين المرأة بوزارة العدل.