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عاجل// مليشيات مسلحة من طرابلس تخطف الشركسي والقزيري

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن مليشيات مسلحة من طرابلس قامت بخطف “محمود الشركسي” من قناة ليبيا الوطنية و”طارق القزيري عقوب” مدير قناة ليبيا الرياضية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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