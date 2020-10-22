عاجل// مليشيات مسلحة من طرابلس تخطف الشركسي والقزيري

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن مليشيات مسلحة من طرابلس قامت بخطف “محمود الشركسي” من قناة ليبيا الوطنية و”طارق القزيري عقوب” مدير قناة ليبيا الرياضية.
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أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن مليشيات مسلحة من طرابلس قامت بخطف “محمود الشركسي” من قناة ليبيا الوطنية و”طارق القزيري عقوب” مدير قناة ليبيا الرياضية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ياحلاوة طرابلس تحولت الى صومال جديد يتم خطف الاعلامين رغم انف باشاغا ووزير الفنكوش النمروش
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