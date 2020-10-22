7 إصابات جديدة و23 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الخميس، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية، وتماثل 23 حالة للشفاء، إضافة إلى وفاة حالة متأثرة بإصابتها بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي بزليتن تحاليل على 56 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، أظهرت سلبية 38 عينة، وإيجابية سبع عينات داخل البلدية، وتسع عينات من خارج البلدية، وعينتين موجبتين مكررة لحالات لم تشف بعد، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

– 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في زليتن إلى 2376 حالة، بينها 1581 حالة نشطة، و733 حالة شفاء، و49 حالة وفاة.



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