ليبيا الان

“التطورات الليبية” تُذيب الجليد بين الفرقاء

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان، إن الوقت مازال مبكرا للتفاؤل الإيجابي في نتائج اللقاءات والحوارات الجارية، لكنه اعتبرها “خطوات ثابتة تجاه كسر الجمود والجليد الذي يقف حائلا بين الكثير من الأطراف”.

وتساءل الترجمان، خلال لقاء عبر برنامج LIVE على قناة 218NEWS، الخميس، حول مسألة إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية والتي طُرحت في لجنة الحوار العسكري 5+5، معتبرا أنها مسألة مهمة جدا رغم تقديم اللجنة عدة نقاط إيجابية في الحوار.

وأضاف الترجمان أن حوارات بوزنيقة هي محاولة لجس نبض جماعة الإخوان المسلمين على الرغم أن ممثلي المجلس الأعلى للدولة لم يكونوا واضحين بأنهم إخوان لكنهم متعاطفون مع أكثر من إخواني موجود بالمجلس، كما أن مجلس النواب أصدر قرارا يصنف هذه الجماعة جماعة إرهابية ولا يجوز التعامل معها.

وأشار الترجمان إلى الموضوع المطروح للنقاش وهو المتعلق بالمناصب السيادية وكيفية توزيعها، موضحا أنه ومنذ استقلال ليبيا إلى الآن ونحن نسمع أن المناصب السيادية في الدولة توزع بالمحاصصة وهي محاصصة المناطق والقبائل والعشائر والأسر وهذا أمر سيئ.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لا يوجد اخوانى حاليا يقول انه اخوانى لان كلمة اخوانى اصبحت كلمة قبيحة تعنى انه :-
    ميبون
    ديوث
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    عميل
    كلب حقير
    زبالة
    منافق
    تيس
    خنزير
    زامل
    حقير
    غبى
    امعة
    رويبضة
    ……
    ……
    الخ

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