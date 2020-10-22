“لمسة شكر” للجيش الأبيض في غدامس

قام فريق رواد الخير للعمل التطوعي غدامس بتكريم الأطقم الطبية بمستشفى غدامس العام وفريق الرصد والاستجابة ومشرف معمل PCR على مجهوداتهم الجبارة التي بذلوها لمتابعة وعلاج المرضى، وتشجيعا لهم وتحفيزهم لمواصلة المشوار على نفس المنوال.

وبذلت الكوادر الصحية جهودا واضحة وجلية في تلبية نداء المستغيثين ويذهبون لهم في منازلهم لتفقدهم وعلاجهم وتقديم يد العون للمرضى وكبار السن خاصة بهذه الأيام التي تشهد انتشار فيروس كورونا.

واليوم يرسم التعب والإرهاق ملامح رجال الجيش الأبيض في سبيل بث الأمل داخل نفوس المرضى، ودائما نجدهم جنودا واقفين في خط الدفاع الأول وقت الأزمات.

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