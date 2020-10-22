قيس سعيد: يجب أن يتولى الليبيون بأنفسهم البحث عن حلول للأزمة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، على ضرورة أن يتولى الليبيون بأنفسهم البحث عن الحلول التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي وحده

وأوضح سعيد خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بقصر قرطاج، أنه في حال وجود ضرورة لتدخل دول أخرى فليس في هذه المرحلة، لأنه كلما زاد عدد المتدخلين ازدادت الأوضاع تعقيدا، معربا عن يقينه بقدرة الليبيين على اختيار ما يريدون .

وأشار سعيد إلى نجاح الدبلوماسية التونسية في احتضان حوار بين الفرقاء الليبيين في شهر نوفمبر المقبل .

كما جدد الرئيس التونسي تأكيده على أن بلاده ترفض رفضا قاطعا تقسيم ليبيا، مبينا أن تونس تقف إلى جانب الشعب الليبي، وهي من أكثر الدول تضررا من تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا .

ويعد المسار الأمني أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين، الاقتصادي والسياسي، وهي المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا، والتي تبناها مجلس الأمن ودعا من خلالها طرفي الصراع في ليبيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

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