ألمانيا ترحب باتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بما وصفتها بالانطلاقة الناجحة لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في جنيف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن النتائج الأولية التي ظهرت بعد يومين من المحادثات من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف العبء عن الليبيين بشكل مباشر.

واعتبرت الخارجية الألمانية الاتفاق خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، وقد تبين أنه إذا ما اجتمعت الأطراف الليبية بشكل مباشر من خلال جهود وساطة الأمم المتحدة، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي داخلي حقيقي.

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