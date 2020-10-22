تراغن.. غابت الدولة وحضرت الأيادي البيضاء

غياب دعم مؤسسات الدولة وقلة الإمكانيات المتاحة لم يمنع شباب حراك “وقل اعملوا” التطوعي في تراغن وعدد من المواطنين من جيل الستينيات والسبعينيات، من إطلاق حملة لتنظيف وطلاء شوارع منطقتهم من أجل المساهمة في تحسين مظهر المنطقة.

وتأتي الحملة بعد انتشار القمامة في بعض شوارع المنطقة وأمام محلاتها التجارية واختفاء العلامات والخطوط التوجيهية الأمنية من على الطرق والأرصفة واحتياجها للتجديد.

وتعتبر الحملة إلى جانب كونها تطوعية من أجل المنطقة، مناسبة لتواصل الأجيال والحث على حب الوطن والمساهمة في بنائه.

وقدّم أهالي المنطقة وأصحاب المحلات التجارية ما يمكن من دعم مادي ومعنوي لتنظيم الحملة وضمان استمرارها حتى تشمل كل شوارع المدينة.

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