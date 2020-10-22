“ملتقى التوافق الوطني” يدعو لحكومة وطنية وخروج المسلحين

أصدر المشاركون في الملتقى العلمي للتوافق الوطني لحل الأزمة الليبية المنعقد في تراغن، إعلاناً أقروا من خلاله مجموعة من الثوابت وفق رؤية مبادرة فزان للتوافق الوطني والتي يمكن من خلالها حل الخلاف الليبي.

وشملت الثوابت التأكيد على وحدة ليبيا والسيادة الوطنية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن مساعدة الليبيين في حل مشاكلهم إن طلبوا ذلك، وتشكيل حكومة وطنية وإنهاء الانقسامات السياسية، ودعوة مجلسي النواب والدولة إلى الأخذ بمقترحات الخبراء الوطنيين بشأن توحيد مؤسسات الدولة.

وأكد الإعلان على أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بتغليب المصلحة العامة دون تدخلات أجنبية، وطالبوا بخروج المسلحين الأجانب من البلاد ووضع السلاح تحت سلطة الدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية