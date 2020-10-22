حملة “معا ضد كورونا” تحط رحالها في وادي عتبة

وصلت حملة “معا ضد كورونا” التي أطلقها صندوق التضامن الاجتماعي فرع أوباري تحت شعار “في بيتك خليك ونحنا نجيك”، خلال الأيام الماضية، إلى منطقة وادي عتبة حيث تم توزيع الإعانات الخاصة بذوي الإعاقة في بيوتهم.

وشملت الحملة الاطلاع على مدى تعاطي الحالات مع الإعاقة وما يحتاجونه في سبيل توفير المتطلبات خلال الفترة المقبلة، كما تضمنت الحملة قياس ضغط الدم ومنح كراسي متحركة وحفاظات ومواد التعقيم لكل شخص مسجل ضمن فرع الصندوق.

وتأتي هذه الإعانات والمساهمات في الوقت الذي تعيش فيه هذه الفئة ضغوطات نفسية بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتفشي جائحة كورونا.

يشار أن حملة “معا ضد كورونا”، شملت العديد من المدن الغربية، وهدفت بالدرجة الأولى إلى تفقد ذوي الإعاقة ومساعدتهم في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

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