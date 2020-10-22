غريمالدي: إيطاليا تعمل على إيجاد حل سريع لأزمة الصيادين المحتجزين في ليبيا

أعرب سفير ايطاليا لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، الخميس عن ثقته في التوصل إلى حل سريع لقضية الصيادين المحتجزين في شرق ليبيا منذ سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وقال غريمالدي في كلمة عبر الدائرة المغلقة خلال معرض ” Blue Sea Land” في مازارا ديل فاللو بجزيرة صقلية، إن احتجاز الصيادين ليس المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الوضع المعقد، مضيفا أنه تعامل مع العديد من الحالات في الماضي وتم حل بعضها بسرعة والبعض أخذ فترة من أجل التوصل لحل.

وأضاف غريمالدي أن إيطاليا تعمل على إيجاد حل سريع لأزمة احتجاز الصيادين في شرق ليبيا، معربا عن تضامنه مع جميع البحارة وعائلاتهم.

وأكد غريمالدي أنه حتى الآن لا يوجد تأكيد على البدء بمحاكمة الصيادين في ليبيا، مطالبا بالانتظار من أجل معرفة ما سيحدث لهم.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب، قد اعلن في وقت سابق، أن الصيادين سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة المختصة وسيحاكمون وفقًا للقانون الليبي.

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