ليبيا

المغرب – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 October, 2020

أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، الذي يزور المغرب حاليا،خلال لقاء جمعه برئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماس، بالدور الذي لعبته المملكة المغربية في سبيل رعاية حوار الأطراف الليبية ومحاولة تنفيذ جهودها على أرض الواقع وإنهاء الانقسام المؤسساتي وحالة الجمود السياسي بليبيا.

وقال خالد المشري، في تصريح للصحافة ،عقب المباحثات حكيم بنشماش، الذي استقبله صباح اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين بالرباط ، ” أن حوار الأطراف الليبية بمدينة بوزنيقة المغربية أخرج الأزمة الليبية من حالة الركود، وأن زيارته الحالية للمملكة المغربية تأتي للتأكيد على المخرجات التي تم التوصل إليها في لقاء بوزنيقة، ومحاولة تنفيذها على أرض الواقع”.

وأضاف المسؤول الليبي أن مفاوضات بوزنيقة جعلت كل العالم يتحدث عن حوارات في دول مختلفة بجنيف والقاهرة وتونس، معربا عن شكره للمملكة المغربية لجهودها ورعايتها لحوار الأطراف الليبية ومحاولة تنفيذها على أرض الواقع، وإنهاء الانقسام المؤسساتي وحالة الجمود السياسي.