غات تتأهب لاستئناف الرحلات في مطارها

زار المجلس البلدي غات مطار المدينة للاطلاع على الأوضاع داخله استعدادا لاستئناف الرحلات في القريب العاجل.

واجتمع المجلس البلدي مع إدارة المطار التي وافتهم بمدى جاهزيته وإمكانية استقبال الرحلات، وبعد الاجتماع وقف المجلس البلدي على مرافق المطار من مهبط ومحطة الكهرباء وشركة المناولة وهيئة السلامة الوطنية وبرج الملاحة الجوية.

يذكر أن المواطن في مدينة غات يعاني من مشاكل في التنقل إلى مدن الشمال خاصة للعلاج لبعد المسافة وغلاء الوقود واهتراء الطرقات، وكانت رحلات الطيران توفر الكثير على أهالي المدينة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في الحكومة الليبية عزالدين المشنون، قال لقناة 218، إن هيئة الطيران المدني رفعت الحظر الجوي بشكل كامل أمام الطيران المحلي على كافة الوجهات الدولية والمحلية.

وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية، خلال اجتماع مع مسؤولي المطارات وشركات الطيران والمناولة، السبت الماضي، قراراً باستئناف حركة الملاحة الجوية المحلية والدولية.

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