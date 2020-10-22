ليبيا الان

«الرئاسي»: الجمعة عطلة رسمية لمناسبة عيد التحرير

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أن غد الجمعة «عطلة رسمية» لمناسبة عيد التحرير للعام 2020 والتي تزامن مع العطلة الأسبوعية في كافة المؤسسات والهيئات العامة.

ودعا المجلس الرئاسي في قراره رقم (714) لسنة 2020، القائمين على المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية التي تتطلب حضور العاملين يوم العطلة إلى ضرورة حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12)لسنة 2020.

وشدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك» على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.  

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • Only in Libya where serious tragedies & murders, kidnapping & failures are being celebrated & given a ” National Holiday “- a day off to weep for the last 11 years
    They should have also list it as a national day off- holiday & on the behalf of Misrata’s ( mini-Turkey) & the false dismantling of the CULT Group- Non-Muslim Brother/Sister of Satan—Keen ShawaTeen

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