الوضع في ليبيا أبرز محاور لقاء وزيري الخارجية التونسي والفرنسي

تطرق وزيرا خارجيتي تونس وفرنسا إلى الوضع في ليبيا في ضوء احتضان تونس يوم 9 نوفمبر القادم الإجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع, اليوم الخميس, بالعاصمة التونسية وزير الخارجية عثمان الجرنديونظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.

كما تطرق اللقاء إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والإرتقاء بها في كافة المجالات ثنائيا وفي إطار مؤسسات الإتحاد الأوروبي, إلى جانب تباحث مستجدات الوضع الصحي والإقتصادي بالبلدين جراء تداعيات أزمة كورونا