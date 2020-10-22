«الخارجية اليابانية»: بلادنا تدعم العملية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة

استقبل نائب وزير الخارجية الياباني إيئتشيرو واشيو صباح اليوم القائم بأعمال السفارة الليبية لدى اليابان أحمد النائلي.

وبحسب بيان لـ”خارجية الوفاق” أعرب الجانبان عن عزم البلدين على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، كما تطرق الجانب الياباني إلى المساعدات التي تقدمها اليابان عبر المنظمات الدولية في إطار تدابير مكافحة جائحة كورونا، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر ضروري وهام من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى دعم بلاده للعملية السياسية بقيادة وإشراف الأمم المتحدة، وفق قوله.

من جانبه أعرب القائم بأعمال السفارة الليبية عن تثمينه للمساعدات اليابانية في إطار مكافحة جائحة كورونا، ودعم اليابان لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في ليبيا، كما أطلع النائلي نائب الوزير على الوضع الراهن في ليبيا والأوضاع التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، بحسب البيان.