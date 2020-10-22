«آكي»: كونتي يستقبل السراج بمقر رئاسة الوزراء في روما

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، استقبل، بمقر رئاسة الحكومة بقصر كيجي في روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج الذي وصل العاصمة الإيطالية مساء اليوم الخميس، وفق ما نقلته عن مصادر في الحكومة.

وسبق السراج إلى زيارة روما، المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الذي وصل روما أمس الأربعاء، على رأس وفد أمني رفيع، حيث أجرى قور وصوله اجتماعات مع كل من وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ووزيرة الداخلية، لوتشيانا لامورجيزي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا