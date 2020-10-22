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اتفاق مبدئي بين ليبيا وتونس على استئناف الرحلات الجوية

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

توصلت لجنة ليبية تونسية مشتركة إلى اتفاق مبدئي على إعادة فتح الحدود بين البلدين مع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين.

واستعرض الوفد الليبي برئاسة محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة في مقر وزارة الخارجية التونسية المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

وتم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

 

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اتفاق_مبدئي الرحلات_الجوية تونس ليبيا

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اخبار ليبيا 24

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