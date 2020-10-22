هيئة الكهرباء: التعديات أنهكت الشبكة وقطعت التيار

أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المهندس فخري المسماري، أن التوصيلات غير المشروعة والتعديات أدت إلى إنهاك الشبكة، ما أدى إلى الأعطال وانقطاع التيار الكهربائي.

وأعلن المسماري في مؤتمر صحفي، عن خطة مستقبلية للهيئة تتمثل في إنشاء محطات كهربائية جديدة بدعم من الحكومة الليبية وتنفيذ خط الغاز لتغذية محطات التوليد، إلى جانب الإسراع في تنفيذ خطوط نقل الطاقة بين المدن واستحداث خطوط جديدة لمواجهة النمو العمراني الكبير الذي أدى لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وطالب المسماري المواطنين بضرورة التوصيل الرسمي من الشركة حتى يتمكن المهندسون والفنيون من توصيل التيار الكهربائي بطريقة قانونية.

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