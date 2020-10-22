حسن الصغير: تعليق «باشاغا» على «واقعة بعيو» تفضح ضعفه في حماية المواطنين

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن «وزير المليشيات»- في إشارة إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق- يؤكد بتغريدته أن من أمر باختطاف محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، هو أسامة جويلي آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية الغربية، وذلك بإحالته الأمر إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، احتراما للتدرج، وفق تعبيره.

وأوضح “الصغير” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه التغريدة يحاول من خلالها وزير الميليشيات رفع الحرج عن نفسه في ضعف أدائه بواجبه في حماية المواطنين، متسائلا:” فما بالك المسؤولين معه بذات الكيان المغتصب السلطة؟”.

وتابع:” رأينا جميعاً رتل الحماية الخاص بوزير المليشيات ولو وزع سيارتين فقط حول مقرات عمل وإقامة مسؤولي حكومتهم لكانت كفيلة بمنع أو تعطيل الاختطاف”.

واستطرد:” لم يفت وزير الميلشيات محاولة إظهار نفسه بمظهر المدني وهو القادم إلى منصبه عن طريق حرب بادي والكانيات سنة 2018، وهو من مول حملته وانتخب كأمر ميليشيا حطين ومشهد محاصرته لمقر السراج وقت استجوابه خير دليل على تأصل المليشياوية في سلوكه رغم ما يحاول رفعه من شعارات”.

وكشف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن إحالة المخالفات القانونية الفاضحة التي قامت بها “جهات رسمية” إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وذلك في إشارة واضحة إلى قضية اختطاف محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، على يد مليشيا “ثوار طرابلس” التابعة حاليا ل “وزارة دفاع الوفاق”.

وقال باشاغا في تدوينة، اليوم الخميس على موقع “تويتر”: “لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية، ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم، تتغير الأسماء والسلوك واحد” على حد زعمه.

وأضاف: “وزارة الداخلية (بحكومة الوفاق) رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة للأسف عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون، والداخلية أحالت الأمر لفخامة الرئيس (في إشارة إلى فائز السراج) احتراما للاختصاص وتدرج السلطات وفقا لمبادئ القانون والدولة المدنية”.

وجاءت تغريدة باشاغا، بعد إعلان بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، التي تقودها بالإنابة الأمريكية ستيفاني ويليامز، موقفا اليوم الخميس، ودعت للإفراج الفوري وغير المشروط عن بعيو الذي هاجمت مليشيات “كتيبة ثوار طرابلس” منزله مساء الثلاثاء الماضي، واعتقلته مع ولديه، ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، هند عمار، وأطلقت سراحهم فيما بعد، وأصرت على استمرار احتجاز بعيو.

وفي نفس السياق، أدانت السفارة الأمريكية، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” في وقت سابق اليوم الخميس، ما وصفته بـالاحتجاز غير القانوني لبعيو، وأكدت أن “الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون في ليبيا وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير”.