المركز الوطني للامتحانات بطرابلس يوضح آلية اعتماد جداول امتحانات الشهادة الثانوية

أفاد مدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم المفوضة أحمد مسعود، بأن جداول الامتحانات لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي قد اعتمدت آلية “4+3″، في إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

موضحا أن الطلاب سيتقدمون للامتحانات خلال 4 أيام متتالية، وتليها راحة لمدة 3 أيام وهكذا، وذلك بغية تسهيل رصد وتتبع أي حالات إصابة أو تفش في الفترة التي يكون فيها الطلاب خارج المدارس، إضافة إلى إمكانية تحديد أماكنها بشكل دقيق، ومن ثم التعامل معها بشكل مهني، وفقا لتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا