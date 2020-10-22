مثل الملف الليبي محور اجتماع ،اليوم الخميس، بين وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان جراندي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في تونس، وكان فرصة للتذكير بالدور الأساسي الذي لعبته تونس، وذلك قبل أيام قليلة من الإجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، بالعاصمة التونسية.

وقال جان ديف في تصريح صحفي على هامش اللقاء،”إن دور دول الجوار ضروري لأنها أول من يتأثر بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ولأنها يمكن أن تلعب دورا في تحقيق الاستقرار مع الجهات الليبية. وأوضح جان إيف لودريان ، “أن دول الجوار لديها مصلحة حقيقية في تحقيق الاستقرار في ليبيا، على عكس القوى الخارجية التي تغذي عدم الاستقرار في البلاد.“

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