منطقة طبرق العسكرية تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات

أحبطت منطقة طبرق العسكرية، أمس الأربعاء، عملية تهريب كميات من الحبوب المهلوسة نوع “ترامادول” ومخدر الحشيش.

وبحسب إيجاز صحفي تحصلت عليه وكالة الأنباء الليبية، من المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، اليوم الخميس، فإن التمركزات العسكرية التابعة للمنطقة طاردت مركبتين “دفع رباعي” كانتا تحاولان تهريب مادة من المخدر والحبوب المهلوسة جنوب مدينة طبرق.

وتابع المكتب:” قامت القوة المكلفة على بوابة الـ 100 بحجز المركبة وفرار الأخرى أثناء عملية المطاردة، ومن خلال هذه العملية تم ضبط كمية من مخدر الحشيش موضوعة ومخزنة في (3) حقائب، بالإضافة إلى عدد (7) صناديق حبوب مهلوسة نوع “ترامادول” وعدد (3) بنادق نوع كلاشن كوف كانت بحوزتهم.”

وأضاف:” بتعليمات من آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم مفتاح الرفادي، تم تشكيل لجنة مكونة من الاستخبارات والشرطة العسكرية، بالإضافة إلى آمر بوابة الــ 100 ومنطقة طبرق العسكرية للوقوف على عملية إعدام وإتلاف كافة المضبوطات”.

واختتم:” أن تعليمات آمر المنطقة جاءت تنفيذاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر رقم (69) لسنة 2015 والذي ينص في المادة (3) على إعدام المواد المسكرة والمخدرة وجميع المؤثرات العقلية التي يتم ضبطها من المهربين.