باشاغا: رصد “مخالفات فاضحة” لجهات رسمية

أعلن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن وزارته رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية.

وقال باشاغا في حسابه الرسمي بموقع تويتر، الخميس، إن المخالفات تتمثل في “انتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون”، مضيفا أن الداخلية أحالت الأمر لرئيس المجلس الرئاسي “احتراماً للاختصاص وتدرّج السلطات وفقاً لمبادئ القانون والدولة المدنية”.

وفي تغريدة ثانية، أكد باشاغا أنه “لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية، ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم وتتغير الأسماء والسلوك واحد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية