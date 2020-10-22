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باشاغا: رصد “مخالفات فاضحة” لجهات رسمية

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن وزارته رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية.

وقال باشاغا في حسابه الرسمي بموقع تويتر، الخميس، إن المخالفات تتمثل في “انتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون”، مضيفا أن الداخلية أحالت الأمر لرئيس المجلس الرئاسي “احتراماً للاختصاص وتدرّج السلطات وفقاً لمبادئ القانون والدولة المدنية”.

وفي تغريدة ثانية، أكد باشاغا أنه “لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية، ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم وتتغير الأسماء والسلوك واحد”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • خلاص طالما لاتستطيع الداخلية ان تحاسب مرتكبى الاعمال الفاضحة نقرأ عليه ايات من سورة الفاضحة :-
    ) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

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  • هذه التسمية ليست من عندى بل فتوى من العلماء انقلها كاملة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فاسم “الفاضحة” يطلق على سورتين من القرآن الكريم، الأولى: سورة التوبة، قال القرطبي: قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن سورة براءة؟ فقال: تلك الفاضحة، ما زال ينزل: ومنهم ومنهم، حتى خفنا ألا تدع أحداً.
    الثانية: سورة الأحزاب،

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