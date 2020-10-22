حُلم عودة الرحلات الجوية الداخلية.. “يتحقق”

تقرير|218

منذ أكثر من سنة على توقف الرحلات الجوية بين المنطقة الشرقية والغربية جراء الحرب، تعود الآن شركات الطيران إلى تنظيم رحلاتها الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا من جديد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة فتح المجال الجوي ورفع مشقة السفر البري على المواطنين.

وأعلنت شركة طيران البراق بمطار معيتيقة الدولي تسيير رحلاتها الداخلية لمطار بنينا الدولي ابتداء من يوم الأحد المقبل بواقع رحلتين يوميا، وأشارت الشركة إلى أن حجز التذاكر بات متاحا عبر مكاتبها المنتشرة في المدن الليبية.

وفي سياق متصل، كشفت الصفحة الرسمية لمطار الأبرق الدولي عن فتح منظومة إصدار تذاكر الخطوط الجوية الأفريقية لحجز الرحلات بين مطاري معيتيقة وبنينا كاشفة عن أسعار التذاكر لرحلة الذهاب والعودة والتي تصل إلى نحو 326 دينارا، فيما ستكون التذاكر للذهاب فقط بـ173 دينارا.

بدوره، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني إلى توحيد شركات النقل الجوي لرفع المعاناة عن المواطنين، وناقش مع رؤساء الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصلحة الطيران المدني أوضاع القطاع وسير عمله تمهيدا لاستئناف حركة الملاحة الجوية.

من جهته، أكد رئيس مصلحة الطيران المدني وضع آلية مشتركة الهدف منها توحيد شركات الطيران المدني لاستمرار الرحلات بالشكل المطلوب، فيما أفاد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بأن الهيئة على استعداد لاستقبال الرحلات من داخل ليبيا وخارجها بالتنسيق مع اللجان الصحية المختصة بمواجهة وباء كورونا.

“انفراجة” يراها المراقبون تصب في صالح المواطن الليبي الذي عانى في السابق من الانقسام، بدأت برحلات الطيران ومستمرة باتجاه توحيد جميع المؤسسات.

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