هذه أهم نقاط لقاء السراج برئيس الوزراء الإيطالي في روما

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء اليوم الخميس، في روما برئيس الوزراء الإيطالي السيد جوزيبي كونتي للتباحث حول أخر المستجدات في الملف الليبي.

وقال المجلس الرئاسي أن السراج وكونتي أكدا خلال اللقاء، “على الحل السياسي للازمة الليبية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين التي تبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، ومن خلال مسارات ثلاثة ” أمني واقتصادي وسياسي”.

وأضاف البيان أنه جرى أيضا “بحث عدد من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالي الامن والدفاع من خلال برامج الدراسة والتدريب في الكليات والاكاديميات العسكرية الإيطالية، ومجال الاقتصاد ومتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، اضافة إلى برامج تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعمليات الانقاذ، ومساهمة إيطاليا في التنمية المكانية”.

يذكر أن اللقاء حضره أيضا وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهون، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيطاليين.