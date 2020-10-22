زيارة تفقدية من منظمة الهجرة الدولية لمنفذ غدامس – الدبداب الحدودي  

في إطار التعاون المشترك بين منظمة الهجرة الدولية وجمعية غدامس للتنمية والأعمال الخيرية والمجلس البلدي غدامس، زار مندوب منظمة الهجرة الدولية المنفذ الحدودي غدامس – الدبداب، الرابط بين ليبيا والجزائر.

وذلك لتفقد أحوال العالقين من الجالية الجزائرية وحصر أعدادهم وتسجيل متطلباتهم العاجلة لتوفيرها قدر الإمكان، علما أن العالقين بالمنفذ يعانون أحوالا صعبة وحرجة، ويشتكون نقصا في الغذاء، ناهيك عن نقص أماكن الإيواء المجهزة بالفرش والبطاطين.

يشار إلى أن العالقين قد أمضوا حتى الآن أكثر من 45 يوما بالمنفذ دون أي تدخل من الدولة الجزائرية.

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