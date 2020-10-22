ليبيا الان

«سيالة»: حكومتنا تحترم «حقوق الإنسان» و«التداول السلمي» للسلطة عبر صناديق الاقتراع

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة أن حكومة الوفاق تعاطت بإيجابية مع كافة المبادرات سواء منها المحلية أو الإقليمية أو الدولية ودعمت كل جهد يهدف الى تحقيق التسوية السياسية، وفي هذا السياق جاء ترحيب الوفاق بخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة في إطار مؤتمر الصخيرات ومخرجات برلين ومساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تهدف جميعها إلى إرساء الاستقرار والأمن وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق قوله.

وقال “سيالة” في كلمته في اجتماع 5+5 لدول غرب المتوسط، أن “حكومة الوفاق ملتزمة بإرساء دولة مدنية وديمقراطية مبنية على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع وفق دستور متفق عليه يضمن حقوق كافة شرائح ومكونات الشعب الليبي” على حد تعبيره.

وواصل “سيالة” قائلاً إن: “الحوار السياسي الليبي اكتسب في الآونة الأخيرة زخما متجددا في أعقاب الإعلانين المنفصلين بوقف إطلاق النار الصادرين عن رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس نواب طبرق في 21 أغسطس الماضي وتأكيد الوفاق على أن المخرج الوحيد للأزمة هو ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا وفي عديد المناسبات بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا كما أراد له حفتر من خلال الهجوم الذي شنه على العاصمة طرابلس في 2020/4/4 ، وما نتج عنه من قتل وتشريد وتخريب، وأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم دون تدخل أطراف خارجية” على حد قوله، متجاهلاً استقدام حكومته المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا.

الوسوم

طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح يازبالة انك كذاب اشر بعد خطف رئيس مؤسسة الاعلام من بيته وغيره من العاملين فى الاعلام على يد مليشيات تحولت الى دولة داخل الدولة فمن يحمى الناخب الليبى من هذه المليشيات الارهابية

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  • معنى التداول السلمى عند سيالة الزبالة ان يصعد الخوان سلم الديمقراطية بالغش والخداع بلبس قناع ثم يلقوا السلم فى وجه من ساعدهم على الصعود وكلما حاول صعود السلم زحلقوه عن طريق موزه

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  • لايصلح عمل المفسدين .————————————————————————————————————💥————💥-💥
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>youtube.com/watch?v=rvVe8_mNDCY

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