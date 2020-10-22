«السراج» يبحث عن تعزيز الدعم الإيطالي لـ«الوفاق» في زيارة مفاجئة لروما

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أجرى مساء اليوم، محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في روما.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي نقلته وسائل إعلام موالية للوفاق، فإن المحادثات تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

وجدد السراج وكونتي، خلال الاجتماع، التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، التي تبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، ومن خلال مسارات ثلاث “أمني واقتصادي وسياسي “، على حد زعم البيان.

كما بحث السراج، ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالي الأمن والدفاع من خلال برامج الدراسة والتدريب في الكليات والأكاديميات العسكرية الإيطالية، ومجال الاقتصاد ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، إضافة لبرامج تنفيذ عددا من المشاريع المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ، ومساهمة إيطاليا في التنمية المكانية، على تعبير البيان.

ولفت البيان، إلى أن المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة الإيطالية شارك فيها الوفد المرافق للسراج، ويضم وزير الخارجية محمد سيالة، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، وعن الجانب الإيطالي وزير الخارجية لويدجي دي مايو وعدد من كبار مسؤولي الحكومة، على حد وصفه.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الرئاسي لإيطاليا في إطار التشاور والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون بين الوفاق وروما، على حد تعبير البيان.