السراج يبحث مع كونتي مستجدات الأوضاع في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، وصل مساء اليوم الخميس إلى مقر رئاسة الوزراء الايطالي (قصر كيجي) بالعاصمة روما للقاء رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

كما التقى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، في روما أمس الأربعاء نظيرته الايطالية لوتشانا لامورجيزي واجتمع لاحقا بوزير الخارجية لويغي دي مايو.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد دعا نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، إلى السعي معًا للمساهمة في بسط الاستقرار في ليبيا ولبنان.

وقال كونتي، مخاطبًا منتدى الحوار الإيطالي-الإسباني المنعقد في العاصمة روما، إنه يتعين على البلدين العمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا ولبنان . وقبل يومين، قال كونتي إن بلاده ليست طرفًا في القتال في ليبيا، ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة هناك، مؤكدًا أن إيطاليا مع الحل السياسي والحوار في ليبيا .

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