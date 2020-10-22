«المغربي»: حرس المنشآت النفطية كافي لتوفير التأمين الكامل لخليج سرت النفطي

أعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، اليوم الخميس، أن حرس المنشآت النفطية، يؤمّن حقول خليج سرت النفطي كاملة، مشيرًا إلى قيامه بدوريات استطلاع يومية لمجابهة أي تهديد من أي جماعات إرهابية.

وقال اللواء المغربي، في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية”، إن حرس المنشآت لديه غرف عمليات لمتابعة جميع الوحدات المُنتشرة في كافة ربوع ليبيا.

وتابع اللواء المغربي:” لدينا السيطرة والتأمين والاستطلاع الكامل للمنشآت النفطية”، مشددًا على أن “عدد عناصر حرس المنشآت النفطية كافي لتوفير التأمين الكامل لخليج سرت النفطي”.