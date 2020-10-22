ليبيا الان

«المغربي»: حرس المنشآت النفطية كافي لتوفير التأمين الكامل لخليج سرت النفطي

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، اليوم الخميس، أن حرس المنشآت النفطية، يؤمّن حقول خليج سرت النفطي كاملة، مشيرًا إلى قيامه بدوريات استطلاع يومية لمجابهة أي تهديد من أي جماعات إرهابية.

وقال اللواء المغربي، في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية”، إن حرس المنشآت لديه غرف عمليات لمتابعة جميع الوحدات المُنتشرة في كافة ربوع ليبيا.

وتابع اللواء المغربي:” لدينا السيطرة والتأمين والاستطلاع الكامل للمنشآت النفطية”، مشددًا على أن “عدد عناصر حرس المنشآت النفطية كافي لتوفير التأمين الكامل لخليج سرت النفطي”.

الوسوم

«المغربي» التأمين الكامل توفير حرس المنشآت النفطية خليج سرت النفطي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك