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صور: استعدادات مطار غات لاستئناف الرحلات‎

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تفقد عميد بلدية غات “موسى السنوسي المهدي” مطار غات الدولي والمرافق التابعة له صحبة مدير الامن بغات ورئيس الرقابة الدولية ورئيس هيئة السلامة الامنية بغات استعدادا لاستئناف رحلات الطيران المدني خلال الفترة  القادمة .

واستمع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي لشروح تفصيلية من مدير مطار غات “حبيب خليل” عن استعدادات إدارة المطار والمرافق التابعة له لاستقبال أولى الرحلات الجوية خلال المدة القادمة، والإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الفرق المكلفة بالأعمال أثناء رحلات الطيران.

وأكد عميد البلدية على أن المجلس البلدي اتخذ كافة الإجراءات الإدارية مع جهات الاختصاص لاستئناف رحلات الطيران من وإلى مطار غات خدمة للمواطنين وللتخفيف من معاناة السفر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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