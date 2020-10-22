مركز الرصد بالبيضاء: الاشتباه في 3 حالات من بين 43 حالة ترددت على المركز اليوم

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية البيضاء، الخميس، أن عدد المترددين على المركز بلغ 43 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 31 حالة ما بين مخالطين لحالات إيجابية بكورونا ومسافرين و زائرين للكشف الطبي.

وأوضح المركز أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 12 حالة، مؤكدا تسجيل 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا بين المترددين على المركز.

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