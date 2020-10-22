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«الحاسي»: تاريخ بلادي مليء بالمجازر الجماعية وتقديس الطغاة

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” السابقة، أن التاريخ الليبي مليء بالمجازر الجماعية وتقديس الطغاة، وقدم في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” ما سماه “درس من ثورة ليبيا” وفق تعبيره.

“الحاسي” الذي لم يحظى بشرعية مجلس النواب المنتخب، كتب قائلاً: “درس من ثورة ليبيا، تاريخنا أغلبه ارتكاب مجازر جماعية، تقديس الطغاة، تقاسم الهزيمة مع خصم شبه مستسلم رغم اننا نحن المنتصرين” وفق تعبيره.

أضاف “الحاسي” قائلاً : “الحروب لاتنتهي إلا بتحرير البلاد كاملة من السفاحين وعبدة الطواغيت، وليس بحوار مع من خان سيادة وطنه، انتبهوا قد تكثر الشبهات بين السلام و الاستسلام” على حد زعمه.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • رجل مريض . مرفوض من الشارع الليبي . وما زال يحلم بانه مقبول شعبيا .
    ليبيا لم تعرف المجازر الجماعية الا من عام 2011 والى الاان . باستثناء عهد الاستعمار .
    ولا تعرفليبيا قديما ولا حديثا طغاة ابدا . وما تحلم به انت وشيعتك الاخوان هو من اسباب رفضكم من الشارع الليبي . ليس لان الليبيين يعبدون الطغاة ولا يشعرون بذلك . ولكن لانكم تتوهمون وجود طغاة . وتريدون فرض فهمكم على الباقين من الليبيين .
    هل ستنتبهون الى خطئكم ؟ هل ستعرفون فداحة خبثكم ؟

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