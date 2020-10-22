«الحاسي»: تاريخ بلادي مليء بالمجازر الجماعية وتقديس الطغاة

زعم عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” السابقة، أن التاريخ الليبي مليء بالمجازر الجماعية وتقديس الطغاة، وقدم في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” ما سماه “درس من ثورة ليبيا” وفق تعبيره.

“الحاسي” الذي لم يحظى بشرعية مجلس النواب المنتخب، كتب قائلاً: “درس من ثورة ليبيا، تاريخنا أغلبه ارتكاب مجازر جماعية، تقديس الطغاة، تقاسم الهزيمة مع خصم شبه مستسلم رغم اننا نحن المنتصرين” وفق تعبيره.

أضاف “الحاسي” قائلاً : “الحروب لاتنتهي إلا بتحرير البلاد كاملة من السفاحين وعبدة الطواغيت، وليس بحوار مع من خان سيادة وطنه، انتبهوا قد تكثر الشبهات بين السلام و الاستسلام” على حد زعمه.