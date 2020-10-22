«دفاع الوفاق» تناقش تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب مع رئيس النيجر

بحث رئيس النيجر محمد يوسفو، مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وجرت هذه المناقشات خلال اجتماع، الأربعاء، بين يوسفو والنمروش خصص لمراجعة التعاون الأمني بين النيجر وليبيا، حسب بيان رئاسة النيجر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخميس. ورافق النمروش في زيارته للنيجر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد.

– النمروش يبحث مع رئيس النيجر تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب

ويتخوف الطرفان من استمرار خلايا «داعش» في العبور بين الحدود المشتركة بين ليبيا والنيجر وهي بؤرة لا تزال تمثل تهديدًا للأمن في المنطقة الصحراوية الممتدة إلى عمق دول الساحل الأفريقي.

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