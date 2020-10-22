منطقة طبرق العسكرية تعدم كمية من الحبوب المهلوسة والحشيش

أخبار ليبيا24 أعدمت منطقة طبرق العسكرية على بوابة الـ 100 جنوب المدينة الخميس كمية كبيرة الحبوب المهلوسة ومادة المخدر نوع حشيش. وتمكن عناصر البوابة التابعة لتمركزات منطقة طبرق العسكرية بعملية مطاردة لمركبتين دفع رباعي كانت تحاول تهريب مادة من المخدر والحبوب المهلوسة جنوب مدينة طبرق.

وقامت القوة المكلفة على بوابة الـ 100 بحجز المركبة وفرار الأخرى أثناء عملية المطاردة، حيث من خلال هذه العملية تم ضبط كمية من مادة الحشيش موضوعه ومخزنة في 3 حقائب وبالإضافة إلى عدد (7) صناديق حبوب مهلوسة وعدد (3) بنادق نوع كلاشن كوف كانت بحوزتهم.

وبتعليمات آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم مفتاح الرفادي تم تشكيل لجنة مكونة من الاستخبارات والشرطة العسكرية بالإضافة إلى آمر بوابة الـ 100 ومنطقة طبرق العسكرية للوقوف على عملية إعدام وإتلاف كافة المضبوطات. ،