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«أوحيدة»: ما يحدث بين وفدي «النواب» و«الدولة» تكرار للتجارب الفاشلة السابقة

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال النائب جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن التحدي الحالي يكمن في تنفيذ تفاهمات وفدي خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب خلال الحوار المرتقب في تونس.

“أوحيدة” أضاف في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس: “من سيجلسون على طاولة الحوار ممثلين للمجلسَين أغلبهم خارج التفاهمات التي حدثت”.

أضاف “أوحيدة”: “ما زلنا بعيدين عن التوصل لنتائج إيجابية في الملفين الدستوري والأمني، ومحاولة تأجيلهما إلى ما بعد التوافق على المناصب السيادية والسلطة التنفيذية ـ قد يُفشل الحوار”.

وواصل عضو مجلس النواب، قائلاً: “ما يحدث الآن تكرار للتجارب الفاشلة السابقة لأن الأطراف ما زالت لا تبحث عن حل وطني للأزمة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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