مصراتة.. لجنة مجابهة كورونا تعلن فحص 474 عينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الخميس، أن إجمالي العينات التي تم سحبها اليوم للفحص بلغ 474 عينة، منها 390 عينة تم سحبها داخل المقر و 84 عينة تم سحبها خارج المقر.

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم إحالة هذه العينات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وأكدت اللجنة أن إجمالي النتائج المستلمة اليوم لنتائج عينات أمس من المختبر المرجعي بلغت 165 نتيجة منها 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 130 حالة سالبة.

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