اليونيسف تنظم خطة مشتركة لإيصال خدمات الحماية للأطفال المتنقلين 

أطﻠﻘﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸؤون اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ، اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻒ، ﺧﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات وتحسين إيصال اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﯿﻦ وﻋﺎﺋﻼتهم ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ.

هذا وتعهدت اﻟﻮﻛﺎﻟﺘﺎن ﻋﻠﻰ وجه اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺒﺬل ﺟﮭﻮد ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ الأطفال اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت الأساسية لهم، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ والإصحاح البيئي، كما يستهدف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻤﻦ اﻧﻘﻄﻌﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وإلحاقهم ﺑﻔﺼﻮل دراﺳﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ.

هذا وﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺬه اﻟﻔﺼﻮل ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﻛﺰ “ﺑﯿﺘﻲ” اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻒ، وھﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا