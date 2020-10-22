ليبيا الان

«السفير الأمريكي»: أتمنى بقاء «السراج» فترة أطول.. و«المشير حفتر» جزءاً من الحل

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

لاحظ سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الليبيين «سئموا» الحرب الدائرة في بلادهم، متحدثاً عن «إجماع متزايد» بين القادة الليبيين على حل سياسي. وبعدما أشار إلى «إحراز تقدم نحو تسوية سياسية»، أكد أن بلاده لا تدعم طرفاً على حساب آخر، في رد على الاتهامات التي تُكال له بدعم تيار الإسلام السياسي في غرب ليبيا.

ودافع نورلاند، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط»، عن سياسة بلاده في ليبيا، قائلاً إن التسوية السياسية بين الليبيين «تفتح الباب» أمام إخراج القوى الأجنبية من بلادهم، مثل «مرتزقة» مجموعة «فاغنر» الروسية، أو السوريين الذين جندتهم تركيا من خلال جماعات موالية لها في سوريا، على حد قوله.

وأشاد نورلاند بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس، فائز السراج، التنحي من منصبه، قائلاً إنه «يتمنى» بقاءه لفترة أطول حتى يصبح انتقال السلطة ممكناً. وأكد أن بلاده تحافظ على اتصالاتها مع قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، قائلاً إن الأخير وقواته «يمكن أن يكونا جزءاً من الحل» إذا سلكا مساراً سياسياً صرفاً. وتحدث عن «براغماتية» مصرية في التعامل مع القضية الليبية، قائلاً إنه «يشجع» القاهرة وأنقرة على التشاور مباشرة «كوسيلة لتجنب الحسابات الخاطئة» في ليبيا.

وشرح نورلاند اقتراح بلاده بخصوص جعل مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، قائلاً إنه يعني «أن تتولى قوات شرطية مشتركة أو أفراد الأمن المدني، على الأرجح، البقاء في تلك المناطق» بعد إخلائها من السلاح.

 

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لست وصيا ايها السفيه الامريكى على الشعب حتى تحدد الحل فالمشير خليفة حفتر رغم انفك هو مفتاح الحل فى ليبيا والدعم المصرى للجيش الوطنى افسد مؤامرة امربكية لنهب النفط اللييبى باستخدام كلب ترامب اردوغان فالحركات الامريكانى غبية ومكشوفة تدعم الارهاب سرا وتدعى محاربته علنا ولكن فى النهاية سننتصر عليكم عندما يتوحد الجيوش الاسلامية سنة وشيعة وقتها سنكسر انفكم وغروركم

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  • .وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)

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  • السفيه الامريكى يتجاوز حدوده فى الشأن الداخلى الليبى والمفروض انك وسيط لجمع الاطراف لا تحديد شروط تخدم مصالح الامريكان فقط فالمشير خليفة حفتر رغم انفك هو من يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا فهو مفتاح الحل وليس جزء منه فهو جاء بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى بينما لاشرعية لكل الاجسام التى سقطت بسقوط الصخيرات

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