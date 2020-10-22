ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية.. عقيلة صالح يلتقي وفداً من قبيلة البراعصة

التقى رئيس مجلس النواب، وفداً من قبيلة البراعصة بحث خلالها تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول إلى حل يُفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

وأوضح بيان صادر عن رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التشاورية التي يجريها المستشار عقيلة صالح لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.

وأعرب وفد قبيلة البراعصة، عن ثقتهم الكاملة في حنكة وحكمة المستشار عقيلة صالح، للوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البلاد.

وأكد الوفد، دعمه وتأييده لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، بحسب البيان الصادر.